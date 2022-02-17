Імпорт електрокарів збільшився на 37%.

Україна протягом 2021 року імпортувала 944,1 тисячі автомобілів, що на 58% перевищує показник 2020 року.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, проаналізувавши транспортний реєстр Міністерства внутрішніх справ.

"Україна ввезла 944 100 автомобілів за 2021 рік, що на 58% більше, ніж за попередній рік з цифрою в 598 986", - йдеться в повідомленні.

Торік також зріс імпорт електрокарів.

"Якщо у 2020 році в Україну було ввезено 7 311 електромобілів, то торік було вже понад 10 000 — це на 37% більше. Найпопулярнішими брендами електромобілів в Україні торік стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault і Volkswagen. Саме ці бренди складають 68% імпортованих в Україну електромобілів - 6 858 авто з 10 053", - йдеться в повідомленні.

Першість серед найпопулярніших моделей електрокарів належить Nissan Leaf, Tesla Model 3 і Chevrolet Bolt EV — на їх частку припадає 44% ввезених в Україну авто – 4 тис.432 одиниці.

Збільшенню попиту на електрокари сприяють митні пільги. Вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за 1 кВт/год, що дозволяє скоротити максимальну вартість акцизу до 100 євро. Крім того, до 31 грудня 2022 року за розмитнення електроавто не доведеться платити мито і ПДВ.

Продажі нових авто в Україні:

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на кінець липня 2021 року кожен третій українець без автомобіля планував його купити, а переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, віддає перевагу седанам на бензині та з газовим обладнанням.

Кількість зареєстрованих в Україні електрокарів за листопад збільшилася на 2,6% в порівнянні з показником за жовтень 2021 року. Найбільша кількість електромобілів зареєстрована в Києві.