З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Верховна Рада надала податкові пільги громадянам і бізнесу, зокрема, щодо ввезення імпортних авто в країну.

Україна в квітні 2022 року порівняно з березнем збільшила імпорт легкових автомобілів у 10 разів – до майже 200 млн доларів.

Про це повідомляється в червневому монетарному звіті Національного банку.

Згідно з оприлюдненими даними, також у квітні в порівнянні з березнем збільшився імпорт раковин і умивальників – в 13 разів, декоративних виробів зі скла – в 13 разів, мобільних телефонів – майже у два рази, пральних машин – майже в чотири рази, молюсків – більш ніж в чотири рази, біжутерії – вдвічі.

"Перевищував торішні обсяги імпорт хутряних виробів і обробленої шкіри, частин і приладдя для музичних інструментів, зрізаних квітів, гребінців і шпильок для волосся", - йдеться в повідомленні.

Війна та імпорт автомобілів:

Україна протягом 2021 року імпортувала 944,1 тисячі автомобілів, що на 58% перевищило показник 2020 року.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Верховна Рада ухвалила ряд законів, які надали податкові пільги громадянам і бізнесу, зокрема, щодо ввезення імпортних авто в країну.

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