Протягом березня автогаз в середньому подешевшав на 2 грн за літр.

Роздрібні мережі АЗС за тиждень, з 7 по 14 квітня, збільшили вартість скрапленого газу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях AMIC автогаз здорожчав на 0,8 грн/л, до 22,49 грн/л.

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На 0,51 грн/л, до 22,00 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Ovis. Автогаз на станціях KLO і "Авантаж 7" здорожчав на 30 коп./л і 20 коп./л, до 20,99 грн/л і 19,65 грн/л відповідно.

Окрім цього, вартість LPG відкоригували Mango, Chipo, Авіас, VST і "Катрал".

Автогаз в Україні

Середня ціна на скраплений газ за місяць з 1 по 31 березня в мережах АЗС знизилася на 8,5%, до 21,72 грн/л. За березень автогаз в середньому подешевшав на 2 грн за літр.

На аукціоні "Укргазвидобування" 12 квітня ціна на автогаз зросла на 350 грн/т, до 34 800 грн/т. На аукціоні було реалізовано близько 1,2 тис. т LPG. На торгах "Укрнафти", що відбулися днем раніше, було продано 4 тис. т автогазу. Ціна його реалізації склала близько 34 300 грн/т (-100 грн/т до попередніх).

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