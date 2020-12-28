Близько 10% від загальної суми виконаних робіт уже повернулась в економіку України.

Обсяг капітальних інвестицій українських дорожніх компаній 2020 року сягнув рекордних 5 млрд гривень. Близько 10% від загальної суми виконаних робіт уже повернулась в економіку України.

Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України (НАДУ) Микола Березовський, підбиваючи підсумки дорожньої галузі 2020 року.

«Збудовано понад 15 заводів. Кількість основних машин та механізмів за рік збільшилася майже на 1 тис. одиниць і на кінець року складає понад 6 тисяч. Загальна сума інвестицій оцінюється у 5 млрд грн», - зазначив Микола Березовський.

За його словами, оновлення виробничих потужностей дозволило українським компаніям виготовити у 2020 році рекордні обсяги продукції - 9 млн тонн асфальтобетонних та 350 тис. тонн цементобетонних сумішей.

«Лідером є «Автомагістраль-Південь», яка виробила майже 3 млн тонн асфальтобетону. Мільйонну позначку перетнула й низка інших провідних підрядників: Група компаній RDS, «Автострада» та «ОнурКонструкціон Інтернешнл», - повідомив президент НАДУ.

Як ключові інвестиції компаній у розвиток Микола Березовський відзначив фінансування впровадження систем контролю якості.

«Компанії-члени НАДУ витратили на облаштування лабораторій новітнім обладнанням приблизно 150 млн грн», - додав президент НАДУ.

За його словами, мільярдні інвестиції дорожників у розвиток компаній справили загальний економічний ефект.

«Приблизно 10% від загальної суми виконаних робіт уже повернулась в економіку України у вигляді капітальних вкладень», - заявив Микола Березовський.

Окрім цього, впродовж 2020 року компанії-члени НАДУ активно допомагали медичним закладам та учбовим закладам за програмами соціальної відповідальності.

«На різноманітні соціальні програми провідні дорожні компаніями України витратили понад 1 млрд грн», - зазначив Микола Березовський.

За його словами, дорожня-будівельна галузь поступово стає одним із найбільших роботодавців у сфері будівництва. Кількість працівників компаній-членів НАДУ на кінець 2020 року становить майже 16 тисяч, середня зарплата зросла на 20-30% і нині є однією з найвищих у промисловості.

За оцінками НАДУ, наступного року дорожні компанії спроможні збільшити обсяги капітальних інвестицій у галузь на 30-40%.

«Загальний обсяг інвестицій у галузь може зрости до 6,5-7 млрд грн», - прогнозує Микола Березовський.

У Національну асоціацію дорожників України (НАДУ) входять понад 50 дорожньо-будівельних компаній, підприємств суміжних галузей та профільних навчальних закладів. Як член Всесвітньої дорожньої асоціації PIARC НАДУ відіграє провідну роль у реформуванні дорожньої галузі, запровадженні на українському ринку міжнародних стандартів та нормативів, створення рівних, справедливих і прозорих правил гри, які відповідають світовим практикам.

2020 року компанії-члени НАДУ виконали левову частку запланованих «Укравтодором» дорожньо-будівельних робіт - побудували та відремонтували понад 2,6 тис км доріг державного та місцевого значення на суму понад 53 млрд грн.

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Автор: УНІАН