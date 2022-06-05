Такі заходи вживаються, щоб допомогти українським біженцям і транспортним компаніям.

В Євросоюзі розробляють процедуру визнання українських водійських прав.

Про це повідомляє dpa з посиланням на уряд ФРН.

"Європейська комісія працює над Угодою про дорожній транспорт із Україною, яка серед іншого передбачає визнання водійських прав і сертифікатів кваліфікації для перевезення товарів", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи вживаються для того, щоб допомогти українським біженцям і транспортним компаніям: багато з них потребують водійських прав для роботи.

Згідно з чинним законодавством Німеччини, іноземцям із країн, які не є членами ЄС, але проживають у ФРН, дозволяється використовувати свої водійські права протягом шести місяців. Після закінчення цього терміну вони повинні обов'язково оформити німецьке водійське посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні полегшили процедуру отримання водійського посвідчення.

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