Компанія Azur Air Ukraine, зокрема, отримала дозвіл на здійснення польотів з Києва на Родос.

Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine отримала від Державної авіаційної служби України дозвіл на польоти до низки грецьких міст.

Про надання дозволу на польоти повідомила прес-служба Державіаслужби.

Так, авіакомпанія отримала дозволи на виконання маршрутів з Києва до Іракліону, Міконосу, Родосу, Корфу, Ханьї та Косу.

Також компанія збільшить частоту рейсів Київ – Салоніки (Греція) до п'яти разів на тиждень.

Крім того, авіакомпанія Azur Air Ukraine отримала дозволи на польоти з Києва до Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр) та Пальма-де-Мальорки (Іспанія).

Читайте такожНайбільший лоукостер Європи продовжує скасовувати рейси з України: списокНаприкінці грудня 2021 року стало відомо, що Azur Air Ukraine зареєструвала в українському реєстрі цивільних повітряних суден далекомагістральний літак Boeing 777-300ER. Місткість літака становить 531 крісло, а це рекордний показник для авіації України.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Державіаслужба відмовила авіакомпанії Azur Air Ukraine у виконанні рейсів за маршрутами з Києва до двох турецьких міст – в Стамбул і Бодрум.

Довідка УНІАН. Azur Air Ukraine – українське дочірнє підприємство російської авіакомпанії Azur Air з основним хабом у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Заснована у 2009 році під назвою Utair Ukraine. З 2016 року виконує міжнародні рейси до Греції, Іспанії, Болгарії, Туреччини та Єгипту.

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