Місткість літака становить 531 крісло, що є рекордним показником для авіації України.

Авіакомпанія Azur Air Ukraine зареєструвала в українському реєстрі цивільних повітряних суден далекомагістральний літак Boeing 777-300ER.

Раніше літак літав у Росії, про це повідомляє Avianews.com.

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Місткість літака становить 531 крісло, що є рекордним показником для авіації України.

За даними Державного реєстру, повітряне судно зареєстроване в Україні 20 грудня під номером UR-AZR і має заводський номер 32713.

Міжнародний реєстр airfleets.net вказує, що літак з таким номером з 2007 по 2019 роки літав в Emirates, а потім експлуатувався під реєстрацією VQ-BZD в російській авіакомпанії Azur Air.

Flightradar24.com зафіксував останній політ літака з такою реєстрацією 25 листопада з Москви в Анталью. До цього повітряне судно літало по туристичних напрямках з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Ростова-на-Дону.

Azur Air Ukraine і зимові рейси:

У Azur Air Ukraine в жовтні 2020 року анонсували запуск чартерних сезонних рейсів з Києва на Мальдіви і в Мексику.