У літньому сезоні УЗ передбачила 18 пар додаткових поїздів.

"Укрзалізниця" з початком сезону відпусток розширює розклад і призначає на літний сезон низку пасажирських поїздів. Відтепер курсуватиме більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"У літньому сезоні 2025 року "Укрзалізниця" передбачила 18 пар додаткових поїздів, частина з яких уже в графіку, інші - будуть призначатись окремими рішеннями, про які ми повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Серед сезонних новинок - поїзд №228/227 Івано-Франківськ - Краматорськ курсуватиме через день. Він виїжджатиме з Івано-Франківська о 21:52 та прибуватиме в Краматорськ о 18:28. Назад з Краматорську прямуватиме о 19:20 та буде в Івано-Франківську о 16:45.

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Також літній розклад буде доповнений популярним маршрутом - №220/219 Київ - Дніпро, який курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами. З Києва він виїжджатиме о 14:35, а прибуття у Дніпро в 21:26. Назад із Дніпра поїзд курсуватиме о 08:36 із прибуттям в Київ о 15:19. Через цей потяг у Києві можливі також пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі.

Крім того, призначається поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ - Одеса, що курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, з Одеси 28 червня з періодичністю 6 разів на тиждень.

Зазначається, що незабаром у графіку з’являться також поїзди "Інтерсіті+" №736/735 Київ - Дніпро, а також №147/148 Житомир - Одеса. Також через день курсуватимуть потяги №283/284 Київ - Ужгород (через Львів) та №203/204 Київ - Ясіня, що посилює сполучення зі Східною частиною Закарпаття.

"Решта 11 поїздів вже в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями", - відмітили в УЗ.

Крім того, додадуть поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ - Кривий Ріг, в особливий період підвищеного пасажиропотоку також призначать додатковий поїзд №208/207 Одеса - Вінниця.

В "Укрзалізниці" відмітили, що в разі необхідності компанія традиційно готова допризначати по окремих датах поїзди №159/160 Київ – Трускавець, №167/168 Львів – Одеса, №213/214 Київ – Ужгород, №239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, №263/264 Київ – Одеса, №265/266 Київ – Одеса, №291/292 Київ – Львів, №761/762 Київ – Одеса, №777/778 Київ – Львів.

Також в українській залізничній компанії додали, що призначать поїзд №60/59 Одеса - Харків завдяки змінам в маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою. При цьому поїзди №125/126 Полтава - Мукачево та №129/130 Кременчук - Мукачево також змінили свої маршрути та забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем.

Укрзалізниця - останні новини

"Укрзалізниця" посилила контрольні заходи на вокзалах та попередила про ймовірні затримки потягів через потенційні загрози зі сторони ворога.

Раніше стало відомо, що компанія через високий попит на напрямок до Карпат призначила курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня, який курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, що дозволить дістатися до гір швидко та комфортно.

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