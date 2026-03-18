Поїзди зможуть швидше перетинати кордон: Україна та Іспанія запустять масштабний проєкт

Україна та Іспанія підписали угоди про запуск спільного інфраструктурного проєкту, який дозволить вантажним поїздам перетинати кордон з Європейським Союзом швидше.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, ідеться про розробку технології автоматичної зміни ширини колії, що було ключовим бар’єром для швидкої залізничної логістики між Україною та Європою.

"Нова технологія дозволить вагонам автоматично "переключатися" між коліями різної ширини прямо під час руху, без зупинок. Це означає швидший перетин кордону, менше витрат і більшу пропускну спроможність", - зазначено в повідомленні.

Іспанія має значний досвід у використанні таких рішень, оскільки в країні також застосовуються різні стандарти колії (1435 та 1668 мм). Цю технологію адаптують для українсько-європейських маршрутів.

На реалізацію проєкту передбачено грант у розмірі 5,48 мільйона євро, який надається іспанським урядом.

У пресслужбі "Укрзалізниці" також нагадали, що в Іспанії і в Україні залізничні мережі мають різну ширину колій: в Україні – 1520 та 1435 мм, а в Іспанії – 1435 та 1668 мм.

Зараз при перетині кордону між Україною та ЄС поїзди змушені зупинятися для перевантаження вантажу або заміни візків через різну ширину колії.

Вітчизняна залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Потяги в Україні рухаються "широкою" колією в 1520 міліметрів, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською у 1435 міліметрів.

6 вересня 2025 року "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Євросоюзу новою євроколією. Із 12 вересня з обласного центру Закарпаття почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

7 листопада віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні починають будівництво другої євроколії, яка проходитиме від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова.

Пізніше стало відомо, що будівництво євроколії "Скнилів-Мостиська", на розбудову якої Україна вже отримала 73,5 млн євро в рамках фінансування ЄС за програмою Connecting Europe Facility (CEF), планується завершити у 2027 році.

