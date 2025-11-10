Євроколія зі Львова до Польщі: в Україні розповіли, коли завершать масштабний проєкт

Вартість залізничного проєкту становить понад 10 млрд грн.

Будівництво євроколії "Скнилів-Мостиська", на розбудову якої Україна вже отримала 73,5 млн євро в рамках фінансування ЄС за програмою Connecting Europe Facility (CEF), планується завершити у 2027 році.

Як повідомила Львівська ОДА, цей масштабний проєкт передбачає з’єднання Львова з європейською залізничною мережею для пасажирських та вантажних перевезень.

Згідно проєкту будівництва євроколії, передбачається реконструкція залізничної колії 1520 мм у колію 1435 мм, реконструкція штучних споруд, оновлення контактної мережі, будівництво нового вокзалу, а також модернізація залізничних переїздів.

Відео дня

Зазначається, що після завершення робіт пропускна спроможність зросте з 42 до 52 пар поїздів на добу. Вартість проєкту становить понад 10 млрд грн. Фінансують роботи завдяки грантовим коштам, державному бюджету та власним коштам "Укрзалізниці".

Європейська колія в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, українська залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Наразі потяги в Україні рухаються "широкою" колією в 1520 міліметрів, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською у 1435 міліметрів.

6 вересня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Європейського Союзу новою євроколією. Із 12 вересня з обласного центру Закарпаття почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

7 листопада віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні починають будівництво другої євроколії, яка проходитиме від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова.

Вас також можуть зацікавити новини: