Євроколія зі Львова до Польщі: в уряді назвали строки завершення залізничного проєкту

Цей проєкт є одним із ключових інфраструктурних пріоритетів України та реалізується за підтримки міжнародних партнерів.

Будівництво євроколії зі Львова до польського кордону на ділянці "Скнилів – Мостиська" планують завершити у другому кварталі 2027 року. Водночас в уряді не виключають можливості реалізувати масштабний проєкт раніше запланованих термінів.

Як передає кореспондент УНІАН, віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба на пресконференції за підсумками 2025 року повідомив, що фінансування проєкту вже забезпечене. Йдеться про співфінансування з боку міжнародних партнерів та українського бюджету.

"Планується. Гроші є. Це співфінансування міжнародних партнерів і українського бюджету. Для нас це один з пріоритетних великих інфраструктурних проєктів на 2026 рік. Плануємо завершити в другому кварталі 2027 року", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна вже має приклад успішної реалізації аналогічного проєкту раніше строку.

"Але зазначу, що ми і проєкт, який завершили в серпні, Ужгород-Чоп також планували завершити в кінці року, але ми зробили все для того, щоб завершити його раніше. Ми це зробили, зробила "Укрзалізниця" зі своїми працівниками", - відмітив віцепрем'єр.

За його словами, попри скепсис з боку європейських партнерів, Україна довела здатність швидко та якісно реалізовувати масштабні інфраструктурні ініціативи.

"Жоден європеєць нам не вірив, що ми зможемо завершити цей проєкт у серпні 2025 року. Але ми це зробили", - наголосив Кулеба.

Євроколія в Україні - головні новини

Україна вже отримала 73,5 млн євро в рамках фінансування ЄС за програмою Connecting Europe Facility (CEF) на будівництво євроколії "Скнилів-Мостиська". Згідно проєкту будівництва євроколії, передбачається реконструкція залізничної колії 1520 мм у колію 1435 мм, реконструкція штучних споруд, оновлення контактної мережі, будівництво нового вокзалу, а також модернізація залізничних переїздів.

У вересні "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Європейського Союзу новою євроколією. Із 12 вересня з обласного центру Закарпаття почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

