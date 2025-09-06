Продаж квитків стартував 5 вересня, поїзди почнуть курсувати 12 вересня.

"Укрзалізниця" (УЗ) відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Європейського Союзу новою євроколією. Як повідомила пресслужба УЗ, з 12 вересня з обласного центру Закарпаття почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків стартував 5 вересня. Розклад руху поїздів:

• №961/618 Ужгород - Братислава. Відправка з Ужгорода - о 8:09, прибуття до Братислави - о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава - Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода - 22:35.

• №146 Ужгород - Будапешт - Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень - Будапешт - Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода о 22:35.

У компанії розповіли, що придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Також зазначається, що із введенням нового розкладу у грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.

"Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом", - підкреслили в УЗ.

За даними сайту УЗ, вартість квитків з Ужгорода до Відня становить 3500 гривень (1 клас) та 2200 гривень (2 клас). Квиток 2 класу до Братислави коштує 2200 гривень. До Будапешта можна доїхати за 1800 гривень (1 клас) або 1200 гривень (2 клас).

На початку вересня стало відомо, що між Німеччиною та Польщею, починаючи з 14 грудня 2025 року, курсуватиме більше поїздів далекого сполучення. Зокрема, двічі на день курсуватиме новий прямий денний рейс за маршрутом Лейпциг–Вроцлав–Краків–Перемишль в обох напрямках, і це буде перший випадок, коли Лейпциг отримає пряме залізничне сполучення з південною Польщею та польсько-українським кордоном.

"Укрзалізниця" оновила правила перевезення домашніх улюбленців. Згідно з ними, собаки великих порід зростом вище ніж 45 см у холці тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. Для цього обовʼязково мати квиток для тварини, намордник, повідець та ветеринарний документ.

