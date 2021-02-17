Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) працює над впровадженням Wi-Fi доступу в інтернет в пасажирських поїздах, першим етапом якого стане впровадження такого зв'язку у швидкісних поїздах "Інтерсіті+".
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Про це повідомила прес-служба УЗ з посиланням на директора з інформаційних технологій компанії Володимира Резника.
"Наше завдання - створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодні - це мобільність і присутність онлайн. Потяги "Інтерсіті+" часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ в інтернет", - цитує прес-служба його слова.
За його словами, зараз УЗ спільно із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні забезпечити якісний високошвидкісний Інтернет протягом усього маршруту.
"Як пілотний проект планується впровадження Wi-Fi у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" на напрямку Київ - Харків. Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватися на всі напрямки прямування поїздів, з розв'язанням головної проблеми - покриття сліпих зон", - сказано в повідомленні.
Резник підкреслив, що якщо цей проект буде успішним, то УЗ запустить Wi-Fi у всіх поїздах.
Що цьому передувало
- "Укрзалізниця" працює над створенням нового додатка для купівлі електронних квитків на поїзди, який стане доступним для пасажирів вже цього року.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
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