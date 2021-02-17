Пілотний проект планується впровадити в поїзді "Інтерсіті+" Київ-Харків.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) працює над впровадженням Wi-Fi доступу в інтернет в пасажирських поїздах, першим етапом якого стане впровадження такого зв'язку у швидкісних поїздах "Інтерсіті+".

Читайте такожНаземний транспорт Києва обладнають безкоштовним Wi-Fi

Про це повідомила прес-служба УЗ з посиланням на директора з інформаційних технологій компанії Володимира Резника.

"Наше завдання - створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодні - це мобільність і присутність онлайн. Потяги "Інтерсіті+" часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ в інтернет", - цитує прес-служба його слова.

За його словами, зараз УЗ спільно із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні забезпечити якісний високошвидкісний Інтернет протягом усього маршруту.

"Як пілотний проект планується впровадження Wi-Fi у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" на напрямку Київ - Харків. Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватися на всі напрямки прямування поїздів, з розв'язанням головної проблеми - покриття сліпих зон", - сказано в повідомленні.

Резник підкреслив, що якщо цей проект буде успішним, то УЗ запустить Wi-Fi у всіх поїздах.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" працює над створенням нового додатка для купівлі електронних квитків на поїзди, який стане доступним для пасажирів вже цього року.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець