У компанії зазначають, що попит на популярні напрямки влітку зростає в рази.

"Укрзалізниця" може запровадити продаж квитків на найпопулярніші внутрішні маршрути на період найбільшого попиту шляхом авторизації через "Дію", повідомляється у Telegram-каналі залізничного монополіста.

Йдеться, зокрема, про напрямки Київ-Яремче та Київ-Буковель (залізнична станція Татарів). У компанії пояснюють, що у липні-серпні попит на квитки на ці напрямки зростає в рази.

"Якщо у квітні, протягом тижня, на напрямок Київ-Яремче надходить 502 запити, а Київ-Буковель - 484, то за останній тиждень липня цифри становлять 2813 та 2448 відповідно", - зазначається у повідомленні.

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У прессслужбі додають, що частина квитків виділяється для групових перевезень з прифронтових територій та дітей військовослужбовців.

Водночас, користувачі у соцмережах скаржаться на проблеми з купівлею квитків через Дію.

"Майже місяць (місяць, Карл!) я пробую отримати цифровий підпис Дії, але отримую лозунг "з-під кришечки" - "спробуйте ще раз". Тому їду в Україну та з України автобусом", - розповідає Оксана Тукалевська у Facebook.

Аналогічна ситуація спіткала і чималу кількість інших подорожувальників, які пропонують зробити ідентифікацію через банкінг.

"Укрзалізниця" - останні новини

"Укрзалізниця" з серпня призначить поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ. Зазначається, що у складі поїзда є вагони купе та плацкарт.

Раніше компанія оголосила про запуск нового рейса з Запоріжжя на Закарпаття. Так, із 31 липня курсуватиме поїзд №39/40 Запоріжжя - Чоп - Солотвино.

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