Продаж квитків на поїзд відкривається за 10 діб до відправлення.

Державна "Укрзалізниця" з серпня призначає поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ. У складі поїзда є вагони купе та плацкарт.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Відправлення з Миколаєва – з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська – о 12:32 наступного дня.

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Відправлення з Івано-Франківська – з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.

Зазначається, що маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

Продаж квитків на поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.

В УЗ відмічають, що мешканці Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по дням курсування поїздами №319/320 Херсон – Миколаїв-Вантажний, №101/102 Херсон – Краматорськ, №109/110 Херсон – Львів. А повернутися назад до Херсона можна поїздами по дням курсування №110/109 Львів – Херсон,№320/319 Миколаїв-Вантажний – Херсон.

"Укрзалізниця" - останні новини

Раніше компанія покращила сполучення Запоріжжя, Дніпра та східного Закарпаття з країнами ЄС, призначивши новий рейс потяга № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино. Так, із 31 липня курсуватиме поїзд №39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино у новому зручному форматі через Чоп.

З 11 липня УЗ призначила новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка.

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