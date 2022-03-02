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"Укрзалізниця" призначає додаткові евакуаційні рейси з Харкова та Києва.
Про це повідомляти прес-служба компанії.
"Укрзалізниця" призначає додатковий рейс Інтерсіті + "Дарниця-Харків" відправленням о 14:00.
Зі ст. Київ-Пасажирський о 16: 41 відправиться додатковий евакуаційний рейс 747 "Київ-Тернопіль".
"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Тернополя. Відправлення поїзда о 20: 30, слідкуйте за оголошеннями по вокзалу", - йдеться в повідомленні.