Компанія продовжує евакуацію населення з міст в зоні бойових дій.

"Укрзалізниця" призначає додаткові евакуаційні рейси з Харкова та Києва.

Про це повідомляти прес-служба компанії.

"Укрзалізниця" призначає додатковий рейс Інтерсіті + "Дарниця-Харків" відправленням о 14:00.

Зі ст. Київ-Пасажирський о 16: 41 відправиться додатковий евакуаційний рейс 747 "Київ-Тернопіль".

"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Тернополя. Відправлення поїзда о 20: 30, слідкуйте за оголошеннями по вокзалу", - йдеться в повідомленні.