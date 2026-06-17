'Укрзалізниця' запускає важливий рейс між двома великими містами: як курсуватиме

Доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом.

"Укрзалізниця" з 19 червня запускає новий регіональний поїзд, який матиме пряме сполучення між Дніпром та Харковом. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Покращуємо сполучення між обласними центрами України та повертаємо важливий маршрут в оновленому форматі. Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 Дніпро – Харків – Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41. Таким чином поїздка триматиме чотири години з Дніпра до Харкова.

Відео дня

На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

Квитки на поїзди №854 Дніпро – Харків та №853 Харків – Дніпро вже доступні у застосунку УЗ у розділі "Дальні".

"Укрзалізниця" - останні новини

З 29 червня УЗ переходить на оновлений літній графік руху, який адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків відкрився 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

З 28 червня "Укрзалізниця" призначає новий щоденний поїзд "Інтерсіті" сполученням Дніпро – Одеса. А також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням Київ – Одеса.

"Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Зокрема, до Рахова були призначені поїзди 213/214 і 251/252 Київ-Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова – 18, 20, 22 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: