Відпустка у горах: 'Укрзалізниця' призначила додаткові рейси на популярні маршрути

Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку УЗ.

"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Керуємось аналітикою попиту та перерозподіляємо вагони на користь найбільш популярних напрямків. А ще дякуємо нашим ремонтникам, які в пришвидшеному темпі додають вагони до оперативного парку, щоб ми могли задовольнити максимум вашого попиту", - заявили в УЗ.

Зокрема, до Рахова були призначені поїзди 213/214 і 251/252 Київ-Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова – 18, 20, 22 червня.

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До Солотвина вирушить поїзд 203/204 Київ-Солотвино. Відправка з Києва 19, 21 червня, із Солотвина – 20, 22 червня.

У компанії додали, що квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" - останні новини

Нагадаємо, що з 28 червня "Укрзалізниця" призначає новий щоденний поїзд "Інтерсіті" сполученням Дніпро – Одеса. А також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням Київ – Одеса.

З 29 червня українська залізниця переходить на оновлений літній графік руху, який адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків відкрився 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили три поїзди, продовжили до гір чотири маршрути, а також перетворили вісім черезденних поїздів на щоденні.

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