'Укрзалізниця' змінила правила повернення квитів: скільки втрачатимуть пасажири

Нововведення стане ще одним інструментом боротьби з перекупами.

"Укрзалізниця" впроваджує нові правила повернення квитків. Як повідомила пресслужба компанії, квитки повертатимуться за прогресивною шкалою вже з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

"Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано", - йдеться у повідомленні.

Виняток передбачено для військовослужбовців, що купують квитки через Армія+ – для них жодних обмежень не заплановано і відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в Армія+, здійснюється онлайн у застосунку.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане таким:

• 15–20 днів до рейсу – повертається 100% суми;

• 10–14 днів – 95–90% суми;

• 9–5 днів – 75%;

• 4–1 день – 50%;

• менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка).

При цьому нова модель повернення ґрунтується на фактичному періоді реалізації проїзних документів, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Тобто якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів, то повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості; за 5–9 днів до відправлення повертається 75% вартості; за 1–4 дні – 50% вартості. За 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Основна мета такого підходу – стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів. Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою. Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів.

Нові правила повернення квитків УЗ анонсувала ще в лютому. Тоді голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський зазначав, що нові правила дозволять прибрати зловживання і забезпечити більшу доступність квитків для подорожей.

Напередодні "Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура", який курсуватиме сполученням Київ - Ужгород.

