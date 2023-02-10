Зокрема, 5 із 65 рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди - на понад півгодини.

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку кількох поїздів через знеструмлення окремих ділянок на маршрутах по Україні.

Як повідомляє перевізник, 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди - на понад півгодини.

Зокрема, пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом, а "Інтерсіті+" №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою.

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"Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково", - пояснили в "Укрзалізниці".

Водночас запевнили, що ситуація на всіх вокзалах країни зараз контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.

Ракетна атака 10 лютого - що відомо

Нагадаємо, сьогодні зранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється, що росіяни запускають "Калібри" з морських носіїв. Зокрема, очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі написав, що очікується до 20 ракет. Згодом стало відомо про запуск другої хвилі ракет.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються превентивні екстрені відключення електропостачання. Це дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Раніше, 9 лютого ввечері російські окупаційні війська запустили іранські дрони-камікадзе в напрямку України.

А 10 лютого раннім ранком в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов написав, що о 4:00 ранку було завдано ударів по місту, ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури.

А секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по місту було здійснено найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку. За годину у Запоріжжі було зафіксовано 17 ворожих прильотів. Росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

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