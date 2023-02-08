Поїзд надасть жителям Сумської області сполучення з Вінницькою, Хмельницькою та Тернопільською областями.

"Укрзалізниця" призначає поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський (Сумська обл.) – Київ – Тернопіль.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", поїзд відправлятиметься з Хутір-Михайлівського з 10 лютого о 16:34 по п'ятницях і неділях, прибуватиме до Києва о 21:52, а до Тернополя – о 06:15.

У зворотному напрямку, з Тернополя, поїзд прямуватиме лише до столиці, відправлятиметься з 11 лютого щопонеділка та щосуботи о 07:06 та прибуватиме до Києва о 14:44.

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Поїзд сполученням Київ-Хутір-Михайлівський курсуватиме з 12 лютого щодня, крім понеділків і субот. Відправка з Києва - о 10:16, прибуття в Хутір-Михайлівський – о 15:55. Відправлення з Хутір-Михайлівського - з 14 лютого по вівторках, середах і четвергах о 16:34, прибуття до Києва - о 21:52.

Зазначається, що цей потяг надасть жителям Сумської області сполучення з Вінницькою, Хмельницькою та Тернопільською областями.

Квитки вже доступні для покупки в додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Війна в Україні та "Укрзалізниця":

У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.

6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які будуть встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року все потяги Інтерсіті + перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.

19 січня стало відомо, що" Укрзалізниця " розширює мережу залізничного сполучення для жителів Північного Полісся і Волині і призначила з 1 лютого новий поїзд сполученням №114/113 Львів - Харків.

Також "Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі і призначила в лютому поїзди №89/73 - 74/90 Харків, Київ - Перемишль та №67/19 - 20/68 Київ - Варшава, Хелм.

26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.

3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.

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