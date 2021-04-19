В Україні продовжує дорожчати бензин.

Мережеві оператори України з 17 по 19 квітня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,1-1,4 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що, наприклад, мережа станцій "Олас" підвищила ціни на бензин на 1 грн за літр, ДП — на 1,41 грн за літр: бензин марки А-95 подорожчав до 28,90 грн, А-92 — до 27,90 грн, ДП — до 26,90 грн.

На станціях KLO на 20 копійок за літр подорожчало тільки дизельне паливо (до 29,19 грн).

У мережах BVS і "Катрал" на 10 копійок за літр подорожчали всі види бензинів. На "Авантаж 7" бензини подорожчали на 50 копійок за літр.

Мережа "БРСМ-Нафта" підвищила ціни на бензин на 28 копійок за літр, на ДП — на 20 копійок за літр. Так, ціна на А-95 збільшилася до 27,34 грн, А-92 — до 26,34 грн, ДП — до 25,75 грн.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Раніше протягом декількох місяців спостерігалося зростання цін на паливо на українських АЗС через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

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Автор: Ігор Орел