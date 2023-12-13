Поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

"Укрзалізниця" призначає на пікові дати зимового сезону новий "Інтерсіті+" №741/742 Київ - Львів. На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. У цьому напрямку також узгоджено зручну пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську.

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На час призначення електропоїзда Skoda до Львова, до Черкас маршрутом №729/730 курсуватиме поїзд з сидячих вагонів зі зміненим графіком.

Крім того, також призначено додатковий поїзд №159/160 Київ - Трускавець (через Львів). Він вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до Києва о 18:44.

Квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" – останні новини

12 грудня повідомлялося, що потяг Чоп-Відень розпочав своє курсування. Тоді у перший рейс вирушили 120 пасажирів. Цей поїзд було підлаштувано під графік потяга зі спальними вагонами, який стартує зі столиці.

Пізніше стало відомо, що через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №960/961 Кошице — Мукачево — Кошице 13 грудня не курсуватиме.

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