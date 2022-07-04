Час у дорозі збільшиться орієнтовно на п’ять годин.

"Укрзалізниця" з технічних причин тимчасово змінює маршрут курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави.

Про це повідомляється на сторінці "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, змінюється курсування поїздів:

№722 Київ — Харків;

№22 Львів — Харків;

№150 Чернівці — Полтава.

"Зазначені поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час у дорозі збільшиться орієнтовно на п’ять годин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення. Це принципова позиція влади, і залізниця цю позицію підтримує.

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