"Укрзалізниця" з технічних причин тимчасово змінює маршрут курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави.
Про це повідомляється на сторінці "Укрзалізниці" в Telegram.
Зокрема, змінюється курсування поїздів:
- №722 Київ — Харків;
- №22 Львів — Харків;
- №150 Чернівці — Полтава.
"Зазначені поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час у дорозі збільшиться орієнтовно на п’ять годин.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення. Це принципова позиція влади, і залізниця цю позицію підтримує.