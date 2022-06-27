Компанія планує надати доступ до бета-версії застосунку вже цього тижня.

"Укрзалізниця" готується до випуску власного застосунку. Розробка вже на фінальній стадії, наразі компанія шукає людей, які його протестують.

Про це повідомив голова правління "УЗ" Олександр Камишін.

Ми вже на фінішній прямій із розробкою застосунку "Укрзалізниці". І цього тижня ми надамо доступ до бета-версії нашого застосунку першій тисячі бета-тестерів – зазначив Камишін.

Зазначається, що стати бета-тестером може кожен, кому виповнилось 18 років, а також ті, хто хоча б двічі подорожував залізницею за останній місяць. Щоб протестувати бета-версію застосунку, треба заповнити форму. Підтвердження з інструкцією надішлють на пошту.

Для мене і для команди залізничників це важливий і довгоочікуваний день. Я досі не можу зрозуміти, як так сталося, що в "Укрзалізниці" немає свого застосунку – додав Камишін.

Нагадаємо, раніше в Україні запрацював британський застосунок GoodSAM, завдяки якому медики української "екстренки" зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та за потреби підтримувати з ним відеозв’язок.

Також УНІАН писав, що Vodafone запустив нову безкоштовну послугу для перевірки зв’язку, яка є дуже актуальною у період воєнного стану.

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