Потяг призначено на найближчі вихідні. 1 та 2 червня.

"Укрзалізниця" призначає "гірський шатл" зі Львова до популярних курортів Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова на найближчі вихідні 1-2 червня.

Як йдеться у телеграм-каналі "Укрзалізниці", поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22, Івано-Франківськ 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 - 19:14, Татарів-Буковель 19:39 - 19:41, Ворохта 19:52. 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху: Ворохта 19:52 - 19:56, Ясіня 20:34 - 20:36, Кваси 20:59 - 21:01, Рахів 21:19.

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48, Кваси 04:07 - 04:09, Ясіня 04:31 - 04:33, Ворохта 05:12 - 05:18, Татарів-Буковель 05:28 - 05:30, Яремче 06:03 - 06:07, Івано-Франківськ 07:50 - 07:55, прибуття у Львів о 10:07.

Відео дня

1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) за аналогічним розкладом руху.

"Також поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова)", - зазначають в УЗ.

Зазначається, що переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці та на вебсайті https://booking-new.uz.gov.ua/.

Корисні новини для туристів

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" оголосила про прискорення поїзда з Києва до Варшави з 9 червня 2024 року – час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ у Польщі.

Також автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск трьох нових міжнародних ліній з України, які доставлять пасажирів до аеропортів трьох сусідніх країн. Цими рейсами українці зможуть потрапити до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.

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