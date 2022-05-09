Безкоштовно завантажити застосунок вже можна з AppStore або Google Play.

В Україні створили безоплатний застосунок Lepta для взаємодопомоги під час війни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Кілька днів тому запустили застосунок Lepta, де зручно адресно допомагати або ж просити про допомогу", - йдеться в повідомленні.

Федоров уточнив, що в застосунку немає посередників та абстрактних отримувачів: тільки пряма допомога від людини людині та точний звіт про надану підтримку.

"Створюєте ініціативу: пост про необхідну та конкретну допомогу - комусь чи собі. Вказуєте точну адресу, за якою цю допомогу чекають. Пост відображається у стрічці програми та на карті. Кожен, хто може допомогти, бачить, де, хто та яку допомогу чекає. Надавши допомогу, викладаєте звіт. Все прозоро та чесно", - додав Федоров.

Безкоштовно завантажити застосунок вже можна з AppStore або Google Play.

Раніше УНІАН розповідав про найкорисніші чат-боти в Telegram, які можуть допомогти українцям під час війни.

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