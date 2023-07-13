Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

АТ "Укрзалізниця" зареєструвало нового залізничного оператора для роботи на європейському ринку.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

"Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

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В відомстві пояснили, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наданням комплексної послуги вантажоперевезень; координацією роботи з європейськими операторами, вантажовласниками та прикордонними переходами; контролюватиме рухомий склад товариства за кордоном.

Зазначається, що довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу знаходиться на фінальній стадії розробки й буде затверджена найближчим часом наглядовою радою "Укрзалізниці".

Вихід "Укрзалізниці" на європейський ринок

12 липня 2023 року в "Укрзалізниці" пояснили, чому з України відправляється так мало рейсів до Європи. Для подорожей в українських поїздах за кордон, на жаль, є суттєве обмеження - ширина колії.

Україна має систему колій, яка відрізняється за розмірами від європейської. Українські потяги рухаються "широкою" колією 1520 мм, а на кордоні зустрічаються з "вузькою" європейською 1435 мм.

Загалом Україна має розвинену та розгалужену мережу залізниць, де протяжність тільки головних колій складає понад 20 тисяч км. Тому Україні, щоб повністю перейти на європейський стандарт залізничної колії, може знадобитися понад 20 років, а орієнтовна вартість становитиме в межах 250 мільярдів євро.

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