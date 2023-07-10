Україна має розвинену та розгалужену мережу залізниць з протяжністю головних колій в понад 20 тисяч кілометрів.

Україні, щоб повністю перейти на європейський стандарт залізничної колії, може знадобитися понад 20 років, а орієнтовна вартість становитиме в межах 250 мільярдів євро.

Про це в коментарі УНІАН повідомила власниця промислово-інвестиційної групи компаній Aurum Group Альона Лебедєва. За її словами, Україна є найбільшою за площею державою у Європі, що має розвинену та розгалужену мережу залізниць. Протяжність тільки головних колій складає понад 20 тисяч км.

"Заміна усього залізничного полотна – це дуже великий обсяг роботи. Якщо говорити лише про заміну головних колій, то із розрахунку одна тисяча км залізниці на рік, вийде понад 20 років. А орієнтовна вартість повної заміни на європейську колію, за розрахунками наших спеціалістів, становить в межах 250 мільярдів євро", - сказала Лебедєва.

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Крім того, варто мати на увазі, що зміна ширини колії потягне за собою і зміну всього рухомого й тягового парку, що не видається реальним у теперішніх умовах.

На думку експерта, у питанні євроколії Україні варто орієнтуватися на досвід держав Балтії, де було проведено такі колії до ключових логістичних пунктів, на базі яких було організовано своєрідні транспортні перевалочні хаби.

"У випадку України буде доцільно на діючих прикордонних станціях, які межують з ЄС, створити такі транспортні хаби, де буде можливість перестановки візків, і, власне, підвести до них європейську колію. Забезпечити ці хаби належною кількістю візків під різні колії, побудувати термінали з можливістю перевантаження з вагона у вагон, та провести електрифікацію всіх ділянок колій біля кордону з ЄС", - додала Лебедєва.

Система колій

Як повідомляв УНІАН, Україна успадкувала стару систему колій, яка відрізняється за розмірами від європейської. Українські потяги рухаються "широкою" колією 1520 мм, а на кордоні зустрічаються з "вузькою" європейською 1435 мм.

Через це виникають значні перешкоди на західних кордонах, гальмується швидкість, з якою вітчизняні товари можуть експортуватися за кордон, а імпортні надходити в країну. Це також, очевидно, вносить дискомфорт під час пасажирських перевезень.

Саме тому українська влада вже неодноразово наголошувала на необхідності переходу української залізниці на європейський стандарт колії.

Так, ще в травні минулого року міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції в європейську систему. Він тоді наголосив, що хоча б основні вузли повинні доходити як європейська колія. А в червні також минулого року від повідомив, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС може коштувати від 2 до 3 мільярдів доларів.

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