Польща, Румунія і Молдова є основними напрямками, куди приїжджають українці.

Найчастіше від війни українці виїжджають до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Про це пише Schengenvisainfo.com. Майже три мільйони українців виїхали за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ. За даними ООН, половина цієї цифри — діти.

Якщо говорити про міграцію всередині країни, місце проживання змінили приблизно 157 тисяч громадян.

За оцінками ООН, до червня кількість біженців з України може досягти чотирьох мільйонів, але тенденції показують, що це може статися раніше.

Раніше повідомлялося, що Чехія уже не справляється з потоком українських біженців, які шукають порятунку від вторгнення в Україну фашистської Росії.

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