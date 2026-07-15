'Укрзалізниця' запускає додатковий поїзд зі Львова: як курсуватиме

Квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" з 16 липня запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк.

Як повідомила пресслужба перевізника, сучасний модернізований поїзд має додати варіативності сполученню Львівщини та Волині.

Графіки ранкового та вечірнього рейсів:

Відео дня

Поїзд №822 Львів – Луцьк – Рівне 09:35 - 13:35 - 14:36;

Поїзд №821 Рівне – Луцьк – Львів 15:07 - 16:17 - 20:10.

В УЗ додали, що квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок Укрзалізниці в розділі "дальні".

"Укрзалізниця" - останні новини

11 липня повідомлялося, що між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд. Новий маршрут планують обслуговувати з 13 грудня 2026 року по 13 грудня 2031 року.

26 червня стало відомо, що УЗ призначила новий регіональний поїзд №838/837 за маршрутом Одеса – Кароліно-Бугаз, який курсуватиме в літній сезон. Рейси почали виконуватися з 28 червня в обох напрямках по парних числах. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування, що забезпечить комфортні умови для пасажирів у спекотний період.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила два нові швидкісні потяги "Інтерсіті". Так, з 28 червня компанія запустила щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро – Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який поєднає Дніпро та Одесу.

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