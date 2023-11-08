Це дозволить знову запустити онлайн-повернення квитків на міжнародні напрямки.

Відтепер в застосунку "Укрзалізниці" купити квиток на найпопулярніший поїзд Київ - Варшава можна тільки після верифікації акаунту з "Дія.Підписом".

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", це дозволить знову запустити онлайн-повернення квитків на міжнародні напрямки, а також не допустити активізації перекупів.

"Влітку ми були вимушені тимчасово призупинити цю послугу через активізацію перекупів. Цей вимушений крок мав досить непоганий результат, проте була й зворотна сторона - незручності для наших добросовісних користувачів", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Верифікувати акаунт в застосунку можна двома шляхами:

через профіль користувача. Кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про ім’я, прізвище та номер телефону;

безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ - Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.

Зазначається, що верифікація акаунта через "Дія.Підпис" ставатиме доступною користувачам після оновлення застосунку.

"Верифікація акаунту через "Дію" підтвердить, що ви - реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки - після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій", - пояснив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Квитки "Укрзалізниці" до Варшави - останні новини

Влітку 2023 року стало відомо, що УЗ обмежила канали продажу та повернення квитків для певних поїздів за міжнародними напрямками. Тоді повідомлялося, що перевізник визначив перелік потягів на які продаж квитків здійснюється лише онлайн, а повернення - лише через каси вокзалів. Серед них, зокрема, був потяг №67/68 Київ-Варшава. В УЗ тоді пояснили, що це тимчасове обмеження, яке було введено через схеми перекупників, які скуповували квитки на своє ім’я.

У жовтні УЗ вперше за 18 років запустило залізничне сполучення між Львовом та Варшавою через пункт пропуску Рава-Руська.

Пізніше в УЗ відреагували на чисельні прохання пасажирів та подовжили маршрут нового поїзда Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия до Чернівців.

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