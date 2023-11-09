Українці матимуть можливість втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави.

На порталі "Дія" запустили бета-тест нової послуги з оформлення житлової субсидії.

Про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram. "Незабаром запустимо на порталі "Дія" вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки", - зазначив Федоров.

За його словами, зараз, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. При цьому оновлений сервіс скорочує час до 10 хв та містить лише 7 кроків.

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Українці вже зараз можуть долучитися до бета-тесту та перевірити, як працює оновлена форма подання заяви про субсидію.

Для цього потрібно мати:

картку платника податків (РНОКПП) у "Дії";

підстави для отримання субсидії;

не отримували субсидію раніше.

В прес-службі нагадали, що субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Нові послуги в "Дії" – останні новини

На початку листопада 2023 року Мінцифри запустили в "Дії" можливість сплати штрафу за адміністративне правопорушення в державному застосунку. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Пізніше уряд підтримав можливість оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через "Дію". Нова послуга в застосунку буде повністю безоплатною. При цьому класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться для батьків доступним.

8 листопада стало відомо, що додаток "Укрзалізниця" інтегрували з "Дією" для боротьби з перекупниками. Придбати квиток на найпопулярніший поїзд Київ - Варшава тепер можна тільки після верифікації акаунту з "Дія.Підписом" в застосунку "Укрзалізниці".

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