Принцип буде аналогічним з метро і наземним громадським транспортом.

В приватних маршрутках Києва введуть безготівкову систему оплати за проїзд. Вона вже працює в метро з наземним громадським транспортом і допомагає контролювати потоки пасажирів. Однак через це можуть зрости ціни на проїзд.

Про такі плани в коментарі порталу "Вечірній Київ" повідомив заступник начальника департаменту управління проектами КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Роман Деркач. Влада столиці хоче приєднати приватні маршрутні таксі до Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) вже в поточному році. В результаті оплата за проїзд може стати безготівковою. Такий підхід дозволяє оцінювати потік пасажирів і завантаженість в рамках дня. Отримані дані стануть основою при прийнятті рішень про збільшення або зменшення транспортних засобів на маршрутах.

З чим пов'язано різке прийняття рішення

У коментарі ТСН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко розповів, що згадане нововведення планували реалізувати ще до повномасштабної війни. Але потім його відклали до закінчення воєнного стану.

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"Але раптом виявилося, що столичні чиновники думають інакше, точніше плани ввести безготівкову оплату в маршрутках вже в цьому році, не чекаючи закінчення дії воєнного стану", — заявив Моїсеєнко.

За його словами, за цим нововведенням криється фінансовий інтерес певних осіб. АСОП належить компанії, яка продала її у користування місту. З кожної оплати за проїзд система стягує 5% за послуги оператора.

"Це чималі кошти. Тому зараз чиновники різних рівнів намагаються загнати в цю систему всі столичні маршрутки. Мета — отримувати доходи. Тому я дуже сумніваюся, що введення безготівкової оплати проїзду в маршрутках поліпшить сферу обслуговування громадян", — додав Моїсеєнко.

При цьому він в цілому вважає ідею хорошою. Однак впроваджувати систему безготівкової оплати потрібно поступово, оцінюючи всі "за" та "проти".

Як зміниться ціна на проїзд

Моїсеєнко повідомив, що після повномасштабного вторгнення пасажиропотік у маршрутках знизився. В результаті доходи впали, а на впровадження системи безготівкової оплати доведеться витратити чималі кошти. Роботу АСОП забезпечують спеціальні валідатори. На установку кожного такого пристрою в автобусі доведеться витратити 100 тисяч гривень.

Через витрати перевізники можуть підвищити вартість проїзду, щоб залишатися платоспроможними. При цьому існує загроза зменшення кількості транспортних засобів на маршрутах.

"Як розповідають приватні перевізники, вони зможуть обладнати валідаторами тільки половину свого автопарку. Це означає, що автобуси без цих пристроїв просто не вийдуть на маршрути. На зупинках пасажири не дочекаються своїх автобусів. І це значно погіршить якість обслуговування в Києві", — підсумував Моїсеєнко.

Вартість проїзду в транспорті

"Укрзалізниця" в 2023 році очікує збитки в розмірі 20,2 млрд гривень. Однак вартість пасажирських і вантажних перевезень компанія не планує піднімати.

В Одесі плату за проїзд у маршрутках збільшили ще минулого літа. Вона зросла з 10 до 15 гривень.

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