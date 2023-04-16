Цього тижня активніше порівняно з бензинами дешевшало дизельне пальне.

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися: з 7-го по 14 квітня бензини в середньому здешевшали на 28-38 коп./л, до 46,57-48,74 грн/л, дизельне пальне – на 1,0 грн/л, до 46,10 грн/л.

Про це заявили в Консалтинговій групі "А-95", спираючись на дані власного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.ua.

Цього тижня активніше порівняно з бензинами дешевшало дизельне пальне. Найбільше – 3 грн/л – скинув дизель у мережі "Авіас", до 47,00 грн/л. Найменше здешевшання відбулося на АЗС U.GO – на 14 коп./л, до 46,10 грн/л.

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Мережі преміум-сегменту скинули по гривні і тепер продають дизпальне за 47,99 грн/л.

Найдешевше ДП можна купити на АЗС VST, за 42 грн/л (-0 грн/л). Такі мережі як "Овіс", "Авантаж 7", Prime ціну на ДП цього тижня не змінювали.

У мережі "Авіас" на 3 грн/л здешевшав не тільки дизель, а й бензини: до 47,0 грн/л – А-95 і до 47,50 грн/л – А-95+.

Такі мережі як Chipo, "Укр-Петроль" та Mango скинули ціну на "п’ятірку" в межах 2-10 коп./л, до 44,35 грн/, 43,10 грн/л і 44,16 грн/л відповідно. На АЗС решти мереж вартість "п’ятірки" за тиждень не змінилася.

"П’ятірка+" також здешевшала на АЗС "БРСМ-Нафти" – до 44,48 грн/л (-8 коп./л).

Дизель в Україні

Станом на 12 квітня 2023 року великі мережі АЗС в Україні істотно знизили ціни на дизельне пальне.

На станціях ОККО і WOG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л. На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л, знизила ціни на дизель мережа UPG. Дизпальне в мережах "БРСМ-Нафта" і "Кворум" подешевшало на 10 і 30 коп./л, до 43,92 і 45,38 грн/л відповідно. Всі види пального на станціях Neftek подешевшали на 2 грн/л.

З 1 липня Україна повертається до довоєнної системи оподаткування. Фермери, які готуються до посівної, кажуть, що це вб’є їхній бізнес, адже не буде чим заправляти сільськогосподарську техніку. Експерти зявляють, що йде здорожчання пального через повернення оподаткування і скоро за літр бензину будуть просити 60 грн, а літр дизелю коштуватиме 55 гривень.

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