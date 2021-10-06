Наголошується, що в Україні лише 5% автовласників віддають свої старі автівки на утилізацію.

В Україні хочуть повернути збір за утилізацію старих автомобілів.

З такою ініціативою виступив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, ідеться на сайті відомства.

Таким чином ДЕС збирається боротися з негативним впливом автотранспорту на навколишнє середовище.

"Потрапляючи на звалища, вживані автомобілі викликають забруднення ґрунту свинцем, іржею, відпрацьованими маслами. В Україні лише 5% автовласників віддають свої машини на утилізацію. Протягом 2020 року утилізовано лише 13 тисяч авто. Решта забруднюють навколишнє середовище на звалищах", - каже Мальований.

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За його словами, утилізаційний бізнес в Україні не є високоприбутковим через те, що:

у країні немає розгалуженої мережі центрів для здачі і знешкодження використаних автомобілів;

за цю послугу ще і необхідно доплачувати.

Мальований запропонував перейняти досвід ЄС, зокрема:

фінансове стимулювання при покупці нової машини після належної утилізації старої;

стягнення утилізаційного збору після закінчення експлуатації автомобіля;

високі штрафи за порушення норм утилізації відпрацьованого "залізного коня";

запровадження відповідальності для автовиробників щодо подальшого знешкодження відпрацьованого товару.

Також він нагадав про ухвалення в першому читанні законопроекту №2207-1д, який наблизить українську нормативну базу поводження з відходами до європейської. Зокрема, для автовиробників запроваджується розширена відповідальність за авто і шини.

Нагадаємо, з вересня 2013 до квітня 2014 року в Україні вже був утилізаційний збір. Тоді податком обкладалися автомобілі, які ввозилися в країну. Збір закладався в ціну машини для покупця. Податок становив до 60 тис. грн для легкових автомобілів в залежності від новизни і об'єму двигуна, а також до 29,4 тис. грн в залежності від новизни і маси.

Втім, механізм не проіснував і року. Проти нього виступила Світова організація торгівлі (СОТ), а також неодноразово збиралися мітинги під Радою. В результаті чого його скасували.

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Автор: Вікторія Гордієнко