Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн.

Відсьогодні, 22 листопада, українці можуть складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов’язкового навчання в автошколі. Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, сьогодні набрала чинності відповідна урядова постанова.

Щоб скласти теоретичний іспит самостійно треба:

підготуватися;

звернутися до сервісного центру МВС. Отримати талон запису. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та медичну довідку;

повідомити адміністратору сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу;

надати відповідь на 20 питань за 20 хвилин. Допускається 2 помилки.

Зазначається, що вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

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Після успішного складання теоретичного іспиту необхідно звернутися до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.

Водійське посвідчення – останні новини

15 листопада в додатку "Дія" вдосконалили послугу заміни посвідчення водія - українці мають змогу замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія". Послуга доступна для водіїв-новачків і для автовласників, які хочуть змінити пластикове посвідчення.

З 20 листопада сервіс міжнародної доставки посвідчення водія став доступним для українців, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії. Раніше ця послуга була доступна лише на території Польщі.

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