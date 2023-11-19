Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні.

В Україні створено штаб допомоги українським водіям, які виявилися заблокованими на кордоні з Польщею.

Як повідомив віце-прем'єр – міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, штаб був створений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками.

"Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася більш ніж на 30 км, у бік Рави Руської - більше 10 км, у бік Краковця - більше 16 км", – зазначив Кубраков, підкресливши, що ключове завдання – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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За словами Кубракова, на кожному з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає інформацію щодо потреб і знаходиться на постійному зв'язку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки.

Наразі на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки.

"Штаб працюватиме поки кордон не буде розблоковано і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада 2023 року польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту в напрямку найбільших пунктів пропуску. З українського боку це пункти пропуску" Ягодин", "Рава-Руська" та "Краковець".

Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини також погрожував заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників.

Станом на 19 листопада 2023 року в чергах у Польщі стояли майже 3 тисячі вантажівок. На території Словаччини, чекаючи руху в бік України, знаходилося близько 400 вантажівок.

Рух вантажівок продовжує блокуватися польськими перевізниками. Вони знаходяться на території Польщі на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску. йдеться про три напрямки, де відбуваються такі дії.

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