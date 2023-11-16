Вони погрожують повністю перекрити кордон з Україною, якщо Єврокомісія не задовольнить їхні вимоги.

Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) сьогодні на годину блокували пункт пропуску Вишнє-Німецьке зі словацького боку. Як пише TASR, цим вони хотіли висловити підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

Зазначається, що далекобійники перекрили дорогу до проїзду легковими автомобілями. В акції протесту також брали участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною в Польщі.

"Ми закриємо його на годину для попередження. Наша мета - підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників всередині ЄС. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, тому що європейські компанії падають духом і не можуть з ними конкурувати", – сказав президент UNAS Станіслав Скала.

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Асоціація не згодна з розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після вторгнення в Україну російських військ. Словацькі автоперевізники погрожують, що якщо Брюссель не врегулює цю ситуацію, то вони повністю перекриють кордон з Україною.

Блокування руху на українському кордоні

З 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене". Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожував також заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників. Втім в Держприкордонслужбі України зранку 16 листопада повідомили, що словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною.

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