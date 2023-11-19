Станом на ранок на території Словаччини, очікуючи на рух в бік України, перебувало близько 400 вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що станом на ранок 19 листопада у чергах на території Польщі близько 2 900 вантажівок.

За його словами, рух вантажівок продовжує блокуватися польськими перевізниками. Вони перебувають на території Польщі на під’їзних шляхах до польських пунктів пропуску.

Речник нагадав, що йдеться про три напрямки, де вчиняються такі дії. З українського боку це пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".

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"Вони пропускають за годину по кілька вантажівок. Це в обох напрямках: як ті, які їдуть з території Польщі, так і ті, які їдуть на територію цієї країни… Станом на ранок ми маємо на цих трьох напрямках близько 2 900 вантажних транспортних засобів, які очікують у чергах, перебуваючи на території Польщі, і очікуючи можливості подальшого руху в напрямку України", - повідомив Демченко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на українсько-польському кордоні та кордоні зі Словаччиною.

Він додав, що 1 200 автомобілів – на напрямках ПП "Ягодин" та "Краківець", а ще 500 автомобілів – на напрямку "Рава-Руської".

За словами речника, перевізники намагаються обрати для себе і інші напрямки, де вони можуть більш-менш швидше перетнути кордон, що також створює черги. Наприклад, на напрямку ПП "Шегині" на території Польщі перебуває близько 1 300 вантажівок, які очікують на можливість їхати до України. Крім того, близько 400 вантажівок перебувають на напрямках ПП "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця".

Демченко також навів приклад, що до страйку польських перевізників ПП "Ягодин" за добу в обох напрямках кордон перетинало 1 200 – 1 300 вантажівок. А ПП "Краківець" та "Рава-Руська" - орієнтовно по 600 вантажівок.

Крім того, говорячи про ситуацію на кордоні зі Словаччиною, речник зазначив, що інтенсивність руху через ПП "Ужгород" зберігається. Станом на ранок на території Словаччини, очікуючи на рух в бік України, перебувало близько 400 вантажівок.

"За інформацією словацьких колег, ми не маємо підтвердження, що там рух блокується, по той бік кордону", - сказав Демченко.

Він також зауважив, що наразі перемовини, які проводилися за участі української та польської сторін поки результатів не дали.

Блокуванння українського кордону - головні новини

З 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова" та "Рава-Руська – Хребене". Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини також погрожував заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників.

17 листопада Демченко розповів, що станом на ранок того дня на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни, для того, щоб потрапити в Україну, знаходяться близько 2 400 вантажних транспортних засобів. Черга на території Словаччини в бік України складала близько 500 вантажівок.

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