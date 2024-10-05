В Україні з 13 по 30 жовтня зміниться графік руху деяких поїздів. Рішення було ухвалено у зв'язку з ремонтними роботами на ділянці Івано-Франківськ - Рахів.
В "Укрзалізниці" повідомили, що в період ремонту кінцевими станціями для деяких поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.
Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїздів:
- №6/5 Запоріжжя - Ясіня;
- №15/16 Харків - Ясіня;
- №193/194 Кривий Ріг - Ясіня;
- №26/25 Одеса - Ясіня;
- №95/96 Київ - Рахів;
- №143/144 Суми - Рахів;
- №255/256 Київ - Рахів.
При цьому зазначено, що на період ремонту поїзд прибуває на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 05:13.
Чернівці з 14 по 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ - Рахів.
Водночас поїзд №55/56 Київ - Чернівці курсуватиме відправленням із Києва з 13 до 30 жовтня о 15:58, прямуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме до Коломиї о 06:04 та до Чернівців - о 07:42. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься з Чернівців з 14 по 31 жовтня о 17:38, а прибуватиме до Коломиї о 18:58 і прямуватиме звичним графіком до столиці.
Коломия з 14 по 31 жовтня буде кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ - Ясіня.
Делятин з 14 по 31 жовтня буде кінцевою зупинкою для поїздів:
- № 6404/6403 Івано-Франківськ - Яремче;
- № 6402/6403 Івано-Франківськ - Ворохта.
На період із 14 до 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия - Ділове не курсуватиме.
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