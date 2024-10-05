Зазначається, що в цей період поїзд № 6441/6442 Коломия - Ділове не курсуватиме.

В Україні з 13 по 30 жовтня зміниться графік руху деяких поїздів. Рішення було ухвалено у зв'язку з ремонтними роботами на ділянці Івано-Франківськ - Рахів.

В "Укрзалізниці" повідомили, що в період ремонту кінцевими станціями для деяких поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.

Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїздів:

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№6/5 Запоріжжя - Ясіня;

№15/16 Харків - Ясіня;

№193/194 Кривий Ріг - Ясіня;

№26/25 Одеса - Ясіня;

№95/96 Київ - Рахів;

№143/144 Суми - Рахів;

№255/256 Київ - Рахів.

При цьому зазначено, що на період ремонту поїзд прибуває на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 05:13.

Чернівці з 14 по 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ - Рахів.

Водночас поїзд №55/56 Київ - Чернівці курсуватиме відправленням із Києва з 13 до 30 жовтня о 15:58, прямуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме до Коломиї о 06:04 та до Чернівців - о 07:42. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься з Чернівців з 14 по 31 жовтня о 17:38, а прибуватиме до Коломиї о 18:58 і прямуватиме звичним графіком до столиці.

Коломия з 14 по 31 жовтня буде кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ - Ясіня.

Делятин з 14 по 31 жовтня буде кінцевою зупинкою для поїздів:

№ 6404/6403 Івано-Франківськ - Яремче;

№ 6402/6403 Івано-Франківськ - Ворохта.

На період із 14 до 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия - Ділове не курсуватиме.

Укрзалізниця - останні новини

Українська залізнична компанія продовжила продаж квитків на поїзд Варшава - Львів через Раву-Руську. Це стало можливим завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL.

Квитки Львів - Варшава можна купувати в застосунку або на оновленому сайті "Укрзалізниці", у чат-боті та в касах вокзалів.

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