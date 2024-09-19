Українській залізниці вдалося домовитися з польською стороною.

Державна "Укрзалізниця" подовжує продаж квитків на поїзд сполученням Варшава – Львів через Раву-Руську. Це стало можливим завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL. Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

За словами "Укрзалізниці", розклади руху поїздів залишаться звичними. З Варшави Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27—23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).

Відправлення пересадкового поїзда №867/868 із Рави-Руської о 06:15, Львів 07:47—08:02, Івано-Франківськ 11:12—11:16, прибуття у Коломию о 12:00.

Відео дня

Зворотно поїзд №867/868 відправляється з Коломиї о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58—07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38.

Відправлення поїзда №767 із Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), Люблін 13:50—14:11, прибуття на станцію Варшава Всходня о 16:01.

Зазначається, що квитки Львів – Варшава можна купувати у застосунку чи на оновленому сайті "Укрзалізниці", в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

18 вересня в УЗ повідомили, що Австрійська залізниця відкрила рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт, які були скасовані через боротьбу зі стихією в Центральній Європі.

Раніше стало відомо, що УЗ призначила на постійній основі курсування поїзда "Інтерсіті+" між Києвом та Одесою. Поїзд вирушає в дорогу з Києва по середах, п’ятницях та неділях.

Вас також можуть зацікавити новини: