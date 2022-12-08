Цей показник майже вчетверо менший у порівнянні з торішнім.

Українці у листопаді зареєстрували майже 15 тис. іномарок, що були у використанні.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", цей показник на 1% менший, ніж у жовтні поточного року, та майже вчетверо менший у порівнянні з торішнім.

"Всього з січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найпопулярнішим авто, що було у використанні, у листопаді став Renault Megane – на українські номери перейшли 1 тис. 028 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf – 994 одиниць. На третьому місці Volkswagen Passat – 709.

Також до ТОП-5 місяця увійшли Skoda Octavia (701) та Ford Focus (396).

Попит на автомобілі в Україні

8 листопада в "Укравтопромі" повідомили, що, попри жовтневу енергокризу, що була спровокована ударами агресора по важливих об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні продовжував зростати попит на електромобілі.

Українці у листопаді придбали понад 3 тис. нових легкових автомобілів.