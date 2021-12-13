Для того, щоб стати претендентом на отримання автомобілів від Мін’юсті, необхідно подати заяву.

Виконавча служба Міністерство юстиції готова безкоштовно віддати 7 конфіскованих автомобілів.

Про це йдеться на сторінці ДП "Сетам" у Facebook.

Мін’юст готовий безкоштовно віддати:

Renault Clio (1998 року випуску),

Renault Clio (1992 року випуску),

Alfa Romeo 147 (2003 року випуску),

Skoda Octavia (2000 року випуску),

Fiat Multipa (2000 року випуску),

Оpel Zafira-а (2003 року випуску),

BMW 528 (1997 року випуску).

Хто може отримати автівки

Конфісковані автомобілі можуть безкоштовно отримати органи державної влади, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, військові формування.

Крім того, на автівки можуть претендувати:

заклади охорони здоров'я;

заклади освіти;

заклади соціального захисту;

установи, де виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім'ї;

будинки дитини при установах виконання покарань;

благодійні організації.

Як оформити заявку на отримання авто

Читайте такожВлада почне "полювання" на "євробляхи" після спрощення їх розмитненняДля того, щоб стати претендентом на отримання автомобілів від Мін’юсті, необхідно знайти оголошення, яке вас цікавить, на сайті ДП "Сетам". І подати заяву за адресою, яка вказана в оголошенні, детально описавши вашу необхідність в даному майні.

Заяву потрібно подати протягом 30 днів після публікації оголошення.

Як повідомляв УНІАН, OpenMarket (ДП "СЕТІВ") безкоштовно роздає конфісковані автомобілі на "бляхах". Але лише за умови, що одержувачі подарунків за власні гроші розмитнять авто.

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Автор: Марта Гичко