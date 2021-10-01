Одна з вантажівок рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі.

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні запрацювала автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю, і за день кількість таких порушень зменшилась майже втричі.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Наразі система збирає дані про рух автомобілів на понад 50 майданчиках по всій країні, тому сховатися не вийде", – зазначили в міністерстві.

За даними Державної служби безпеки на транспорті, що наводяться в повідомленні, частка порушників у переддень запровадження автоматичної фіксації знизилася майже в 3 рази в порівнянні з літом — до 9%.

Читайте такожНа вихідних у Києві перекриють центр міста і змінять графік роботи громадського транспортуПри цьому перший автоматичний штраф за перевантаження був одразу максимальним. Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі.

В міністерстві зазначили, що автофіксація не вплине роботу добросовісних перевізників.

Автофіксація порушень ГВК

Влітку Верховна Рада прийняла два законопроекти № 3742 і № 3743, які запроваджують адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису в автоматичному режимі через платформу Зважування-в-русі (система WiM).

Система WiM (Weigh-in-Motion) передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вагу, габарити, швидкість, номерні знаки. Завдяки тому, що система повністю перекриває проїзну частину, обійти її неможливо. Наразі в Україні дані збираються з 52 майданчиків WiM.

Автор: Ганна Нагорна