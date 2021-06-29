Максимальний штраф становить 51 тис. грн.

Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за порушення габаритно-вагових норм, а також за відмову від габаритно-вагового контролю.

За ухвалення проекту закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (№3743) у другому читанні та в цілому проголосували 257 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Законопроектом запроваджується відповідальність за відмову від габаритно-вагового контролю, яка передбачає, зокрема, накладення штрафу в розмірі 51 тис. грн.

Також передбачені штрафи за порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Читайте такожЗеленський підписав закон про штрафи за перевантажені фуриЗокрема, штраф за перевищення габаритно-вагових норм при перевезенні вантажу під час руху вантажівок вулицями, автошляхами або ж/д переїздами на більш ніж 30% від встановлених норм становить 51 тис. грн; від 20% до 30% вище за встановлені норми - 34 тис. грн; від 10% до 20% - 17 тис. грн, від 5% до 10% - 8,5 тис. грн.

Крім того, передбачена адміністративна відповідальність за порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж. Зокрема, за внесення недостовірних даних про вагу і габарити вантажу в накладну передбачається штраф у розмірі 51 тис. грн.

Змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення також передбачається встановлення відповідальності за невиконання перевізниками, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та/або вантажів, вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та його територіальних органів. За це передбачаються штрафи від 850 грн до 2 тис. 550 грн.

Даним законопроектом також пропонується закріпити можливість фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення у разі перевищення вагових або габаритних обмежень або документа про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі. Йдеться про фіксацію правопорушень і за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Ваговий контроль вантажівок: деталі

В червні Верховна Рада ухвалила закон, що закріплює можливість автоматичного вагового контролю транспортних засобів, а також автоматичної фіксації Державною службою з безпеки на транспорті («Укртрансбезпеки») порушень габаритно-вагових параметрів.

Новий міністр інфраструктури Олександр Кубрак бачить одним зі своїх головних завдань запуск автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах країни.

У лютому тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що до кінця 2021 року на дорогах України буде 100 комплексів «зважування в русі» (WIM) для вантажівок.

У грудні 2020 року Криклій повідомив, що Центр обробки даних габаритно-вагового контролю Державної служби з безпеки на транспорті, що необхідний для запровадження системи автоматичної фіксації порушень, вже готовий до експлуатації.

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Автор: Павло Степанець