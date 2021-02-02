Парламент прийняв за основу відповідний законопроект.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 308 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як зазначив з трибуни парламенту голова підкомітету автомобільного транспорту Комітету з питань транспорту та інфраструктури Ігор Негулевський, метою законопроекту є удосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, зокрема - встановлення прав та обов'язків вантажовідправника та вантажоодержувача.

"Збільшується розмір адміністративно-господарських штрафів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм, передбачаються вимоги до товарно-транспортної накладної та законодавчо закріплені повноваження "Укртрансбезпеки" про стягнення в судовому порядку плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні під час здійснення габаритно-вагового контролю", - сказав він.

Weigh Control System

Міністерство інфраструктури у партнерстві з Державною службою з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") та галузевим центром цифрововізації та кібербезпеки завершує впровадження єдиної електронної системи контролю зважування - Weigh Control System. За словами міністра Владислава Криклія, Міністерство інфраструктури найближчим часом анонсує велику реформу Державної служби з безпеки на транспорті.

Боротьба Зеленського з перевантаженням

23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вирішив звернутися до далекобійників з попередженням щодо штрафів за перевантажені фури.

26 червня 2020 року Зеленський зазначив, що за дотриманням габаритно-вагових норм при завантаженні транспортних засобів на українських дорогах буде стежити Нацполіція та Служба безпеки України.

За одну добу, 2 липня, інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили 6598 вантажних транспортних засобів і нарахували понад 54 тис.євро плати за перевантаження.

9 липня 2020 року в Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників та умови для відпочинку водіїв вантажівок.

19 серпня 2020 року Зеленський поставив завдання провести перезавантаження "Укртрансбезпеки", а також заявив, що в Україні необхідно впровадити автоматичну систему фіксації перевезених вантажів.

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Автор: Дмитро Шварц