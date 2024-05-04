Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів.

В Україні запустили єдиний портал автобусних перевезень. Про це повідомили у Міністерстві відновлення.

Зазначається, що вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів.

"Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу", - розповіли у відомстві.

Там також порекомендували перевізникам приєднатись до порталу. Зокрема, у першу чергу це "безоплатна можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами".

"Це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити маршрут, розклад руху та придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника. Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до порталу", - йдеться у повідомленні.

Пасажирські перевезення в Україні - остианні новини

"Укрзалізниця" різко наростила дальні перевезення пасажирів. Як повідомили у компанії, січні-квітні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, або на чверть більше, ніж торік за аналогічний період (6,78 млн).

Найбільше пасажирів було перевезено між Києвом та Львовом (412 тисяч), Києвом та Дніпром (255 тисяч) і Києвом та Харковом (237 тисяч).

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