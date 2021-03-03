У лютому продажі комерційних автомобілів зросли в річному вираженні на 7% - до 765 авто.

Обсяг продажів нових комерційних автомобілів в Україні в січні-лютому 2021 року, в порівнянні з січнем-лютим 2020 року, виріс на 6% і склав 1 тис.666 авто.

Про це повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Згідно зі статистикою "Укравтопрому", в лютому продажі комерційних автомобілів виросли в річному вираженні на 7% - до 765 авто.

У порівнянні з січнем цього року продажі скоротилися на 15%.

Кращий результат лютого продемонструвала марка Renault з результатом 186 комерційних авто. У річному вираженні кількість реєстрацій автомобілів зросла на 74%.

Друге місце в рейтингу у Fiat - 106 автомобілів. Річний попит на нові комерційні автомобілі цієї марки скоротився на 39%.

Третій показник у Peugeot-97 реєстрацій, що на 28% більше результату річної давності.

Четверте місце посіла марка Ford з 52 новими комерційними автомобілями. У порівнянні з лютим 2020 року реєстрації нових автомобілів цієї марки зросли на 18,2%.

Також до п'ятірки лідерів ринку увійшов MAZ, він реалізував у лютому в Україні 46 машин, що на 17,9% менше, ніж рік тому.

Попередні показники

Обсяг продажів нових комерційних автомобілів в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротився на 6% і склав понад 11,5 тис. авто.

"Укравтопром"

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: УНІАН