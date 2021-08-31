Перетнути кордон зможуть лише автівки, які матимуть номери узгодженого зразка та "нейтральні" номери.

З 1 вересня автомобілям з Придністровського регіону Молдови без узгоджених чи нейтральних номерів забороняється рух в Україну.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Відповідно до доручення Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України, з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби з Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова. Відносно транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів", - сказано у повідомленні.

Читайте такожWizz Air відновить польоти з Києва до УгорщиниОкрім цього, Державною прикордонною службою України уточнено всі питання взаємодії з підрозділами Державної митної служби України щодо порядку відмови у пропуску зазначених транспортних засобів та підрозділами Національної поліції України щодо порядку дій у разі виявлення таких транспортних засобів в межах контрольованих прикордонних районів.

Про дані зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена до молдовської сторони.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в рамках поновлення міжнародного залізничного сполучення України з 28 серпня 2021 року відновлює курсування поїзда Одеса - Кишинів (Молдова).

Автор: Дмитро Хилюк